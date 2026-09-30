Poste Italiane, via all'integrazione con TIM: approvato regolamento per direzione e coordinamento

(Teleborsa) - Il CdA di Poste Italiane ha deliberato l'avvio dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento su TIM , approvando anche il relativo Regolamento di governo operativo. Dopo la chiusura dell'OPAS, che ha portato il Gruppo guidato dall'Amministratore Delegato Matteo Del Fante e dal Direttore Generale Giuseppe Lasco a detenere circa l'86% di TIM, il board ha approvato il documento che disciplina i rapporti e i flussi informativi tra le due aziende, assicurando l'allineamento e il coordinamento di TIM e delle sue controllate, in quanto società appartenenti al gruppo facente capo a Poste Italiane. L'ingresso di TIM in Poste Italiane prevede "la condivisione di obiettivi strategici, il coordinamento delle politiche industriali e gestionali, l'integrazione di attività e competenze per favorire lo sviluppo e la creazione di valore dell'intero Gruppo", si legge in una nota.



L'attività di Direzione e coordinamento su TIM saranno disciplinate dal CdA, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale attraverso l'esercizio dei poteri a loro attribuiti, nonché dalle strutture organizzative di Poste Italiane negli ambiti di rispettiva competenza. Il regolamento garantisce la "gestione accentrata delle attività ovvero il coordinamento funzionale per realizzare economie di scala e migliorare l'efficienza dei processi". Con il nuovo assetto Poste Italiane avrà così piena visibilità sulle principali attività e iniziative di TIM e verrà coinvolta preventivamente nella valutazione delle operazioni di maggiore rilievo strategico - incluse le operazioni rilevanti - ferma restando l'autonomia giuridica di TIM e delle sue controllate, a tutela anche degli azionisti di minoranza.

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