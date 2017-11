Fisco, italiani ancora tra i più tartassati

(Teleborsa) - Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori ma anche di tartassati dal Fisco. E' quanto rivela l') nel rapporto annuale sulle "Entrate da Tassazione".Se è vero che nel 2016,, il dato è comunque al di sopra del 34,3% che si riscontra in media nell'areadove il livello è anche aumentato di 0,3 punti.L'Organizzazione con sede a Parigi rileva anche che l'attuale livello di pressione fiscale in Italia risulta superiore al 40,6% cui si attestava nel 2000. Dall'inizio del nuovo millennio il picco di pressione fiscale è stato toccato nel 2013, con il 44,1%, all'opposto il minimo risale al 2005 con il 39,1%.Sempre secondo l', l'Italia ha il sesto livello più elevato in termini di entrate fiscali rispetto al PIL tra i 35 Paesi aderenti, una posizione che si conferma rispetto al 2015. Il valore più elevato in assoluto è il 45,9% della, seguita dal 45,3% dellae dal 44,2% del. L'si colloca tramentre la Germania, locomotiva d' Europa, risulta in dodicesima posizione con il 37,6% di pressione fiscale.Isola felice ilall'ultimo posto. Qui le tasse pesano appena il 17,2% del PIL. A seguire ilcon il 20,4%, e l', dove la pressione fiscale è pari al 23%