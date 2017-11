Mediobanca rileva il 69% di RAM Active Investments

Mediobanca

(Teleborsa) -hanno raggiunto un accordo di partnership strategica sulla base del qualeCostituita nel 2007, con sede a Ginevra - Svizzera, RAM AI è uno dei principali gestori sistematici europei ed offre un’ampia gamma di fondi alternativi con gestione equity sistematica fondamentale e fixed income discrezionale ad una vasta platea di investitori istituzionali e professionali. Al 31 Ottobre 2017, RAM AI aveva 4,9 miliardi di franchi svizzeri di attivi gestiti in 14 fondi."Attraverso RAM AI, Mediobanca compie un importante passo avanti nello sviluppo di business ad alto apporto commissionale ed a basso assorbimento di capitale", si legge in una nota dell'Istituto di Piazzetta Cuccia.In dettaglio:(asset under management, o AUM) e(assets under administration, AUA) di gruppo sono visti in aumento del 15% (da 30 miliardi a giugno 2017);di gruppo in aumento di circa il 10% (da 0,5 miliardi a giugno 2017);in aumento del 30% (da 134 milioni a giugno 2017);Mediobanca stima che(a giugno 2017, valutando anche accordi put&call, seed capital e pagamento 50% cash – 50% in azioni Mediobanca).L’operazione è inoltre