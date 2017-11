Saipem compie 60 anni. Nuove frontiere e opportunità per il futuro

Saipem

(Teleborsa) -, 60 anni di nuove frontiere, diversi cambiamenti epocali, dal dopoguerra, alla crisi petrolifera degli anni '70, dal miracolo economico alla globalizzazione sino ad arrivare alla grande crisi del 2008, che ancora non è del tutto alle spalle, almeno per alcuni settori come quello petrolifero.Di questo e molto altro ha parlato il, nel suo discorso di apertura per ladella oil company italiana, sottolineando che ie che come per la storia degli individui, "la storia di Saipem si intreccia con quella di donne e uomini con un grande bagaglio di coraggio, di visione, di inventiva, di capacità tecniche e tenacia". Poi, on riferimento doveroso ad un"Parlare di un settore, di un ambito particolare di eccellenza per la Saipem sarebbe estremamente riduttivo. Saipem si è resa infatti co-protagonista della storia dei paesi in cui ha operato", ha affermato Colombo, dando una dimensione della, che genera gran parte del suo fatturato (95%) all'estero in oltre 60 paesi, genera unper l'economia italiana, lavora con circa, di cui 1.300 con un consolidato rapporto di collaborazione, ed impiegaColombo ha poi ripercorso la, che ha fatto crollare i prezzi del petrolio e, parallelamente dato un impulso alla produzione shale ed alle rinnovabili. Un contesto che ha spinto il management a rivedere completamente struttura organizzativa, divisionalizandola, ed a procedere ad un(cassa Depositi e Prestiti), ma che impone anche di. Di qui, Colombo ha messo l'accento su una visione di lungo termine essenziale per la sostenibilità" e "sull’opportunità di, in cui vogliamo sottolineare con forza i valori fondanti della nostra azienda: etica, visione di lungo periodo, competenze e tecnologia".L'apertura del Presidente è stata seguita dalla presentazione di un importante, in cui è stata presentata una visione di lungo periodo della "connettività", che fa perno su tre ambiti - trasporti, energia, comunicazioni - ed in cui viene messa in evidenza l'ingente spesa per infrastrutture (1.000 miliardi per ogni miliardo di abitanti) necessariaEmozionante e molto personale l'intervento del, il quale ha raccontato i suoi primi anni in Saipem, l'amoe per questa azienda, unlo ha definito.Il manager ha parlato anche della, la più profonda degli ultimi anni,come l'ha più volte definita, che però ritiene sia di. "Sul medio periodo, ciò che è veramente importante per il nostro settore è liberarsi del grasso accumulato ai tempi in cui il prezzo del petrolio era stabile oltre i 100 dollari al barile, e rendersi in grado di affrontare con tranquillità sviluppi anche complessi ai livelli di prezzo attuali, se non addirittura inferiori", ha sottolineato."Il settore si trova dinanzi a un, che richiede decisioni coscienti e scrupolose circa il futuro", ha ribadito Cao, aggiungendo "dobbiamo continuare a pensare in avanti, mantenere la nostra capacità di immaginare il futuro, anticipare e guidare il mercato anziché esserne guidati"."Penso cheè il nostro modo distintivo di fare le cose, il nostro, dove il termine sostenibilità è qualcosa di reale, che interessa e impatta le operazioni. Un modello il più possibile integrato in tutti i livelli delle nostre attività: decisioni strategiche, innovazione tecnologica, comunicazione con i nostri stakeholder, gestione delle risorse umane, e infine, ma non meno importante, la nostra cultura aziendale", ha concluso Cao.Nel corso dell'intervento del CEO è stato trasmetto anche undallo Spazio, dell', in orbita per la terza volta sulla- Agenzia Spaziale Europea. "Saipem, come me, festeggia quest’anno il suo 60esimo compleanno e si appresta ad affrontare i prossimi 60 anni di nuove frontiere", ha esordito l'astronauta, affermando "per guardare le nuove frontiere del pianeta, oltre a una strategia che esprima concretamente il".Chiedendosi quali siano "gli ingredienti necessari per competere in un futuro che si sta evolvendo rapidamente", Nespoli ha citato una "capacità di fare cose che permette di trasformare i problemi in opportunità e successi", un "particolare focus sulle persone, sull'ascolto degli altri e sul rispetto delle differenze" e la capacità di "porsi come pionieri che non perdono mai di vista l'obiettivo di dare un contributo reale e significativo all'economia locale".Non poteva mancare in un'occasione del genere un intervento di, l'organismo statale che si occupa dello sviluppo e della crescita nei settori strategici, che conferma il suo ruolo di investitore strategico sia nel mercato azionario italiano (detiene circa il 4% della capitalizzazione del FTSE MIB) e dipari a quella dell'Eni, di cui il graduale deconsolidamento. Con l'ultima ricapitalizzazione di Sapem, CDP è arrivata ad investire poco meno di 1 miliardo di euro.