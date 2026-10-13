Banor, ingresso di Matteo Silva come Portfolio Manager

(Teleborsa) - Banor, una delle principali realtà italiane indipendenti di wealth management specializzata nella gestione di capitali e nella consulenza su grandi patrimoni, ha annunciato l'ingresso di Matteo Silva nel ruolo di Portfolio Manager.



Silva entra in Banor dopo aver ricoperto dal 2024 il ruolo di Portfolio Manager presso Holding Carisma, dove è stato responsabile della gestione di un portafoglio azionario europeo occupandosi, inoltre, della valutazione di nuove opportunità di investimento private, dell'analisi strategica delle società in portafoglio e di iniziative di M&A e corporate development. In precedenza, ha maturato sei anni di esperienza in Equita SIM , prima all'interno del team Equity Research, con particolare focus sulle società italiane ed europee e sulle mid cap italiane, e successivamente del dipartimento Investment Banking, dove ha seguito numerose operazioni di equity capital markets, M&A e debt capital markets.



"Il suo percorso professionale unisce competenze maturate nella gestione degli investimenti, nel corporate finance e nell'equity research, che riteniamo particolarmente preziose per rafforzare ulteriormente la qualità del nostro processo di investimento - ha detto Luca Riboldi, Direttore Investimenti di Banor - La capacità di combinare analisi fondamentale, conoscenza delle dinamiche societarie e attenzione alla creazione di valore rappresenta un contributo importante per il nostro team e per l'individuazione di nuove opportunità".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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