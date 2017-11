Commissione banche, Casini: documento finale pronto per fine gennaio

(Teleborsa) - Ladovrà essere, dunque prima dell'avvio della campagna elettorale.Lo ha spiegato, Presidente della Commissione, al termine dell'odierna seduta dedicata all'audizione di Elisabetta Melotti, procuratrice del Tribunale di Ancona, sul caso di Banca Marche.Intanto martedì prossimo sarà convocato l'ufficio di presidenza della Commissione.Casini ha detto che, una volta esaurite le audizioni già in programma (5 dicembre associazioni risparmiatori, 7 la Consob e il 12 Bankitalia) "avendo sicuramente altre due settimane di tempo, ci sarà il tempo per ascoltare quelli che mancano, dal ministro Padoan, a Visco e Vegas. Chiedo a tutti i gruppi di fare una sintesi delle richieste di nuove audizioni e di consegnarla ai vicepresidenti della Commissione che avranno tre giorni tempo per discuterla e poi martedì prossimo decideremo in ufficio di presidenza".