Il Bitcoin corregge dai massimi storici

(Teleborsa) -dopo essere passato, in meno di 24 ore, da 10.000 a 11.000 dollari Questa mattina la criptovaluta vale circa 10.300 dollari.fino a 9.000 dollari, non prima di aver aggiornato il nuovo massimo storico di 11.434 dollari.Questa sensibile correzione era comunque attesa: il Bitcoin è infatti un asset molto volatile e spesso, da inizio anno, ad un rally è seguito un veloce deprezzamento di oltre il 20%.Restano comunque elevati i, dal momento che la valuta digitale da inizio anno è cresciuta del 1000%. Basti pensare che a gennaio 2017 viaggiava attorno ai 1.000 dollari, rompendo poi quota 5.000 dollari a ottobre fino a portarsi ai livelli visti in questi ultimi giorni.Ieri il Presidente della Federal Reserve di New York,, ha dichiarato che la Banca Centrale americana sta vagliando l'ipotesi di lanciare una propria moneta digitale, cosa che ha contribuito ad alimentare gli acquisti sul Bitcoin.