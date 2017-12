Unipol, firmato atto di scissione Finsoe

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) - E' stato firmato in data odierna, 4 dicembre 2017, l’atto di scissione diS.p.A., la holding che controlla il 31,4% die quindi il 64% diIl progetto di scissione della Società era stato approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 25 maggio 2017 con l’obiettivo di semplificare ed efficientare la struttura del Conglomerato Finanziario Unipol.Al fine di mantenere un assetto di controllo e di governance equivalente a quello attualmente esistente in Finsoe, è previsto che, all'efficacia della scissione della Società (), entri in vigore un patto parasociale avente ad oggetto gran parte delle azioni di Unipol Gruppo S.p.A. assegnate ai Soci per effetto della scissione, volto a riprodurre le regole di governance e di circolazione azionaria attualmente presenti nello statuto sociale di Finsoe.