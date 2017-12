Le vendite sui tech zavorrano i listini asiatici

(Teleborsa) -zavorrate, al pari di Wall Street, dalleDopo mesi di rally gli investitori hanno deciso di monetizzare su questi titoli, spostando l'attenzione su altri comparti come quello retail e finanziario, sostenuti dalle attese per un non lontano drastico taglio delle tasse alla luce della riforma fiscale USA voluta dal Presidente Trump l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,37% a 22.622 punti, mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,23% a 1.790 punti.Tra le Borse cinesi, debolecon un -0,17% mentrecede l'1,89%. In contro trend Seul con un rialzo dello 0,34% mentre Taiwan lascia sul parterre lo 0,79%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, in rosso-0,48%, piatte, in lieve rialzo+0,11% e+0,24%.Segno meno per+0,30% mentrearretra dello 0,23%, zavorrata dal balzo del dollaro australiano dovuto al dato sulle vendite al dettaglio migliori delle attese. Oggi inoltre, come ampiamente atteso, la Banca Centrale del Paese ha lasciato invariato il costo del denaro.