Positivi i listini europei. Le banche zavorrano Milano

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. Tonico l', che sulla piazza statunitense segna un aumento dell'1,11%, nel giorno in cui il dato sulha mostrato un rallentamento, interpretato dagli investitori come un possibile taglio dei tassi, da parte della Federal Reserve, già a settembre.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,077. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,47%.Invariato lo, che si posiziona a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,79%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,51%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,32%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,27%, chiudendo a 35.832 punti.Ilnella seduta del 3/05/2024 a Piazza Affari è stato pari a 3,07 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,22 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,8 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,99%),(+2,88%),(+2,58%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati sulle banche:, ha archiviato la seduta a -4,98%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,13%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,94%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,30%),(+3,04%),(+2,42%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,35%.