Borse asiatiche in rialzo con Tokyo chiusa. Yen a nuovi minimi dal 1990

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dove spiccano i listini cinesi dopo che il governo ha allentato ulteriormente alcune restrizioni sul mercato immobiliare., mentre loa 158,43 contro il dollaro USA, toccando un nuovo minimo di 34 anni. Venerdì, la Bank of Japan ha mantenuto i tassi di interesse invariati e affermato che continuerà ad effettuare acquisti di obbligazioni in linea con la decisione di marzo. Il governatore Kazuo Ueda ha dichiarato che se i movimenti dello yen influenzassero l'economia del Giappone, allora ciò potrebbe essere un motivo per adeguare la politica.Balzo di, che è rialzo del 2,27%, positiva, che sale dello 0,74%.Positivo(+1,05%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1%).In frazionale progresso(+0,76%); con analoga direzione, in rialzo(+0,91%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,63%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,2%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,23%.Il rendimento dell'scambia 0,93%, mentre il rendimento per ilè pari 2,37%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,4%; preced. -0,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,5%; preced. 4,7%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51 punti; preced. 51,1 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 48,2 punti).