Tokyo positiva dopo mossa banca centrale

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa dinonostante la chiusura in calo dei mercati statunitensi, penalizzati dal dato sul PIL americano, risultato al di sotto delle attese degli analisti.A fare da assist al listino nipponico contribuisce la decisione della Bank of Japan di lasciare invariata la sua politica monetaria. Il comitato guidato dal governatore, Kazuo Ueda, ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione, in anticipazione di una progressiva crescita dei salari. L'indice giapponesemette a segno un +0,85%;Tra gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, tonico, che continua la giornata all'1,87%.Balza in alto(+2,35%); come pure, sale(+1,23%).In moderato rialzo(-0,16%); negativo(-1,27%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,28%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,92%, mentre il rendimento deltratta 2,29%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -0,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,6%).