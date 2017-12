Professioni, mondo finance: qual è il mestiere del futuro?

(Teleborsa) -Dopo un periodo di crisi profonda attraversata negli scorsi anni, questi settori stanno vivendo un momento positivo: molte aziende stanno ricercando figure specializzate, in grado di rilanciare gli affari nel medio e lungo termine e che dimostrino di avere le capacità per capire e saper gestire la complessità del business. Non è altrettanto semplice, però reclutarle. A rispondere a queste domande ci ha pensato un'analisi di Kelly Services Italia.Nel settore: è il Liquidatore di sinistri. Ha la responsabilità di valutare, negoziare, liquidare e gestire i sinistri. Fondamentale l’approccio fortemente imprenditoriale per aumentare efficacia ed efficienza della gestione sinistri. Sono consigliabili studi economici e/o giurisprudenziali. Rispondono al Responsabile del Dipartimento. Lo stipendio varia a seconda dell’esperienza, a partire da- Un settore che sta tornando in auge, dove si vive un insolito dinamismo, è quello. Si tratta di professionisti che si occupano della gestione di patrimoni istituzionali e privati, offrendo consulenza sulla gestione del portafoglio. Sono necessari studi economici e grandi capacità relazionali oltre a un background in questo settore, dove si iniziano a muovere i primi passi subito dopo la laurea per arrivare a posizioni senior. Lo stipendio varia daiNel, l'è la figura del contabile che si occupa della registrazione di tutte le transazioni economiche di un'azienda, ad essere maggiormente richiesta. L'accountant riporta al Responsabile Amministrativo o al Supervisore del team del dipartimento contabilità. I suoi compiti possono variare molto a seconda delle dimensioni dell'azienda presso cui lavora.