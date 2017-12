Denaro su TIM. Il mercato apprezza le decisioni del CdA

TIM

(Teleborsa) -resiste alle vendite che si stanno abbattendo sul listino milanese e sul resto dei mercati europei.In questo momento le azioni della big italiana delle tlc stanno guadagnando a Piazza Affari l'1,06%, complice anche l'esito dell' atteso Consiglio di Amministrazione tenutosi ieri Il CdA ha discusso le linee guida del Piano Industriale 2018-2020 e approvato il budget preliminare per il 2018 che sarà completato e recepito nel Piano Strategico 2018-2020, discusso dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2018.I consiglieri hanno inoltre dato il via libera a proseguire la negoziazione per finalizzare un nuovo accordo con Gruppo Mediaset per l’acquisto di contenuti.A livello di analisi tecnica del titolo, le implicazioni assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,722 e successiva a 0,7355. Supporto a 0,7085.