Ecco Messenger Kids: Facebook alla conquista degli under 12

Facebook

Apple

Google

Amazon

(Teleborsa) - Una App di messaggistica dipensato per i minorenni nella fascia di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Si chiamaed è appena sbarcato neglisu un mercato che raccoglie 800 milioni di utenti. Una mossa che punta ad ampliare ancora la platea consentendo anche ai più piccoli di scambiarsi messaggini, ovviamente sotto ilPer oraverrà installata in prova per alcuni gruppi di utenti su iPhone e iPad (iOS), per mandare messaggi e fare videochat, ma sarà presto inclusa tra le app di(Android).Non mancano, però, ledi quanti vedono nella APP uno strumento che potrebbe mettere a rischio ili. La nuova applicazione, assicura la compagnia, non richiede un account personale (a nome del bambino) ne' un numero di cellulare, ma si utilizza. Ancora non si sa quando sarà disponibile anche in