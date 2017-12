Home Depot lancia buyback da 15 miliardi

Home Depot

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso dell'1,77%.La catena di negozi di bricolage, ha annunciato un programma di acquisto di azioni proprie da 15 miliardi di dollari. Home Depot ha fatto sapere inoltre che prevede di raggiungere un giro d'affari compreso tra 114,7 e 119,8 miliardi di dollari nell'esercizio fiscale 2021.Lascia sul terreno quasi il 2% Home Depot che ha annunciato un piano di buyback azionario da 15 miliardi di dollari.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 181,6 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 178,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 185,1.