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SYS-DAT, buyback per oltre 270 mila euro

Azioni proprie, Finanza
SYS-DAT, buyback per oltre 270 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 30 aprile all'8 maggio 2026 inclusi, complessivamente 53.639 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,09 euro e per un controvalore pari a 273.269,17 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, all'11 maggio SYS-DAT detiene 442.833 azioni proprie, corrispondenti all'1,4155% del capitale sociale.

In Borsa, nel frattempo, buona la performance della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si attesta a 5,14 euro, con un aumento del 3,01%.


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