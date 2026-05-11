SYS-DAT, buyback per oltre 270 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026
, ha reso noto di aver acquistato
dal 30 aprile all'8 maggio 2026 inclusi, complessivamente 53.639 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 5,09 euro e per un controvalore
pari a 273.269,17 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, all'11 maggio SYS-DAT detiene 442.833 azioni proprie, corrispondenti all'1,4155% del capitale sociale.
In Borsa, nel frattempo, buona la performance della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
, che si attesta a 5,14 euro, con un aumento del 3,01%.