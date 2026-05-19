Apertura in rosso per Wall Street, ancora incertezza sul Medioriente

(Teleborsa) - Avvio negativo per Wall Street
, con l'attenzione rivolta agli sviluppi in Medio Oriente
, in attesa di un'intesa definitiva
tra le parti che possa condurre, soprattutto, alla riapertura del transito marittimo dallo stretto di Hormuz con conseguente calo dei prezzi petroliferi.
Cresce intanto l'attesa per la diffusione della trimestrale
di Nvidia
, in calendario mercoledì dopo la chiusura dei mercati, risultati che potrebbero offrire nuovi spunti sullo stato del boom dell’intelligenza artificiale
. Intanto, nel settore retail, Home Depot
ha pubblicato i risultati del primo trimestre
, che hanno superato le aspettative degli analisti.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,80%; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.367 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,32%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,39%.
Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali
(-1,97%), beni di consumo secondari
(-1,61%) e beni industriali
(-1,09%).