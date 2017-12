Accordo Trenitalia-Fondazione FS: il Settebello tornerà come treno turistico di lusso

(Teleborsa) - Il miticoè stato firmato giovedì 7 dicembre a Roma, dopo un'attenta fase di progettazione e valutazione tecnica.L'operazione di restauro e recupero,, vicino a Napoli,appunto da Napoli a Portici, 7,25 Km interamente a doppio binario.. Poi, con l'annuncio da parte diIl "convoglio speciale" organizzato per l'occasione era trainato dal locomotore elettrico E656-023, con la diesel di riserva D443-2002, e come scudo il bagagliaio DUz 95013 e un carro soccorso.in tempo per l'Expo "Italia 61" Con la disponibilità del terzo Settebello fu così possibile servire tutti i giorni dell'anno la relazione Roma-Milano, fino ad allora interrotta nei mesi invernali e sostituita dagliper assicurare la manutenzione ciclica degliL'elettrotreno "300" eraRivoluzionari anche i salottini belvedere che consentivano ai passeggeri la visione panoramica frontale del viaggio.Gli ETR.300 vennero, anche se neglia Santhià, in provincia di Vercelli,Il primo mezzo demolito fu il "301"., non riscuotendo il favore dei viaggiatori un mitico Settebello "declassato", ridotto al rango di spartano di comune convoglio., prima ad Ancona dove il convoglio fu cannibalizzato di tutte le componenti utilizzabili su altri mezzi non rendendolo non atto alla circolazione e successivamente spostato presso la stazione di Falconara Marittima.