Italia, in ripresa la spesa per il welfare locale dei Comuni

(Teleborsa) -la tendenza alla ripresa della spesa per il, singolarmente o in forma associata., anno in cui era stata registrata una crescita dello 0,8%, dopo un triennio di flessione. E' quanto rivela l'nel Report "La Spesa di Comuni per i servizi sociali" riferita all'anno 2015., al netto del contributo degli utenti e del, ammonta. Lo rivela l'Istat nel report "La Spesa dei Comuni per i servizi sociali", riferita all'anno 2015.. Il rimanente 5,6% della spesa sociale dei comuni è assorbito dalle spese generali, di organizzazione e per i servizi rivolti alla "multiutenza".e si è gradualmente modificata l’allocazione delle risorse fra le categorie dei beneficiari:(da 20,4% del 2005 a 25,4% del 2015) e(da 2,4% a 4,2%). Viceversa, da 23,4% a 18,9% e, in minima parte, anche quello dei servizi e dei contributi rivolti a povertà, disagio adulti e senza fissa dimora (da 7,4% del 2005 a 7% del 2015).. Tuttavia, ad aumentare sono solo le spese destinate a disabili (quasi 36 milioni) e stranieri (oltre 89 milioni) mentre risultano in calo per tutte le altre aree di utenza: quasi 34 milioni in meno per gli anziani, oltre 8 milioni in meno per la povertà, oltre 5 milioni in meno per le famiglie e quasi 5 milioni in meno per le tossicodipendenze., dove è invece maggiore l’apporto delle risorse proprie dei comuni.