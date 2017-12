Qualcomm, Cristiano R. Amon nominato presidente

Qualcomm Incorporated

(Teleborsa) -, vice presidente esecutivo di Qualcomm Technologies, Inc. e President di QCT, è stato promosso alla carica di Presidente diLa nomina, fa sapere la società quotata al Nasdaq, sarà effettiva a partire dal 4 gennaio 2018. Nel suo nuovo ruolo, Amon avrà il compito di definire le strategie chiave per favorire la crescita dell’azienda continuando a sviluppare le attività principali di Qualcomm così come le nuove opportunità di business. Inoltre, Amon continuerà a dirigere il business QCT, riportando a Steve Mollenkopf, Chief Executive Officer di Qualcomm Incorporated."L'esclusivo mix di business, ingegneria, capacità operative ed esperienza che lo contraddistinguono, permette a Cristiano di essere perfettamente adatto a guidare lo sviluppo tecnologico e la leadership di Qualcomm in ambito mobile, IoT, automotive, edge computing e networking, nonchè la transizione verso il 5G", ha dichiarato, amministratore delegato di Qualcomm Incorporated.