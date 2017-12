Sintesi annuncia deliberazioni assemblea. Sostituito revisore

Sintesi

(Teleborsa) - L'Assemblea disi è riunita in sede ordinaria per l'ntegrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo revisore.Per il primo punto, la società haprovveduto alla nomina di Daniele Santosuosso quale consigliere di amministrazione indipendente, facendo seguito alla cooptazione del medesimo in seno alla seduta consiliare del 21 settembre 2017. Lo stesso resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.Deliberata anche la sostituzione società di revisione, dopo la revoca anticipata avvenuta in data 17 novembre 2017 del mandato affidato in data 23 novembre 2012 a Kreston GV Italy Audit. Essendosi verificato il mutamento del soggetto che esercita ilcontrollo di Sintesi (ora sotto la direzione e coordinamento di Kyklos) l’Assemblea ha deliberato che intende avvalersi di BDO Italia quale nuova società per la revisione del gruppo.