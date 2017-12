Alitalia, Commissari smentiscono "pole position" Lufthansa

Lufthansa

(Teleborsa) - Nessuna preferenza per l'offerta disu l'Alitalia. Lo sottolineano fonti della compagnia aggiungendo che i rumors "sono destituiti di fondamento e risultano anche infondate presunte preferenze dei commissari straordinari per questa o quella proposta".La precisazione di Alitalia si è resa necessaria dopo che stamane indiscrezioni indicavanoin pole position rispetto alla britannicae al fondo americano"I colloqui tra i commissari e tutti i soggetti interessati all'ingresso nella compagnia aerea proseguono con l'obiettivo di trovare partner che assicurino un futuro sostenibile per", spiegano le fonti della ex compagnia di bandiera.Oggi 28 dicembre, a parlare di Alitalia è stato anche il Premierche in occasione della conferenza stampa di fine anno ha spiegato: "mi auguro si possa arrivare rapidamente" ad una soluzione per Alitalia, "le offerte sul tavolo possono essere anche migliorate, per certi versi è necessario", ha dichiarato ilinvitando tutte le parti alla responsabilità.