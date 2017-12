Trenitalia/Busitalia: servizio integrato per raggiungere The Mall a Firenze

(Teleborsa) - In vista dei saldi invernalidecide di facilitare lo shopping degli italiani. Grazie ad un accordo con, sarà possibile raggiungerea Firenze per i propri acquisti e proseguire lo shopping invernale usufruendo della comoda formula “treno più bus”, con un unico biglietto.I clienti di Trenitalia che si recheranno nel capoluogo toscano hanno infatti la possibilità di raggiungere il centro outlet del lusso - che ospita le più importanti firme della moda ai prezzi più convenienti - acquistando in un’unica soluzione il ticket ferroviario e il collegamento diretto con bus in partenza dall'autostazione Busitalia, adiacente alla Stazione Santa Maria Novella, sia per l’andata che per il ritorno.Basterà inserire, al momento del pagamento su trenitalia.com la propria città di partenza, seguita dall’opzione “Firenze The Mall”.L’acquisto del viaggio in treno e su bus può essere effettuato anche attraverso gli altri canali di vendita di Trenitalia (biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, self service e call center). I bus per The Mall possono essere utilizzati nel giorno di partenza del treno prenotato.