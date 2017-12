Trenitalia, sempre più richiesti i servizi integrati treno-bus per le località sciistiche italiane

(Teleborsa) - Con i botti di Capodanno e le settimane bianche, magari per il Cenone di San Silvestro, per trascorrere la settimana dell'Epifania o anche solo per godersi una giornata sulla neve.E' quanto confermato da, relativa alla domanda di treni per alcune particolari località italiane.e l’offerta di servizi ferroviari e integrati (Frecce e Regionali) per raggiungere in comodità e sicurezza leUn buon successo lo sta raccogliendo, ad esempio, la, con partenza alle 7.10, che consente, utilizzando i treni regionali della Sfm3, di arrivare sulle piste da sci alle 8.36, al costo di soli 7 euro per il biglietto. Una navetta gratuita accompagna i passeggeri a Campo Smith o allo Jafferau, e alle 9 è già possibile trovarsi sulle piste di Bardonecchia Ski. I ritorni sono previsti dalle 15.21 (a Torino alle 16.45), oppure ogni ora successiva, fino alle 22.21.La stessa opportunità è offerta a chi sceglie di sciare, sempre il sabato, arrivando comodamente con i, dove anche in questo caso ad accogliere i viaggiatori c’è una navetta bus che li accompagna nella. Rientri previsti con un treno regionale ogni ora fino alle 22.34.Oppurea soli 5,25 euro, partendo al mattino con il regionale delle 7.25 (alle 7.49 da Cuneo) per andare a sciare sugli impianti dellaprossimi alla stazione, mentre per la seggiovia, poco distante dalla stazione di, è possibile partire daalle 7.12 per arrivare sulle piste nelle prime ore del mattino. A disposizione per il ritorno un treno regionale fino all’ultima partenza delle 21.28.Grazie all’integrazione fra treni regionali e i, il sabato si arriva sugli impianti dipartendo da Belluno alle 8.30 e arrivando aalle 9.27, al costo di 4,90 euro.La possibilità di godersi la vacanza in montagna è offerta anche dal, i bus che partono dalle stazioni dove arrivano i treni alta velocità di Trenitalia, integrandosi con i collegamenti offerti dalla Frecce. È così possibile partire in treno da Roma, Firenze, Bologna, Milano e le altre principali città, per arrivare in bus direttamente nelle località sciistiche comeIl servizio Frecce più bus, per un’unica soluzione di viaggio, arriva anche a