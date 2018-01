Falck Renewables sotto pressione dopo un downgrade

Falck Renewables

(Teleborsa) - In forte difficoltà il titolo, che presenta un pessimo -4,57%.Driver principale del ribasso, è il downgrade deciso da Cheuvreux che ha tagliato il giudizio a "reduce", ovvero ridurre i titoli in portafoglio.Falck Renewables, lo scorso dicembre, ha aggiornato i target del piano industriale al 2021 Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,24 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,165. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,315.