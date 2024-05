Piazza Affari chiude sotto la parità, bene Terna e Leonardo dopo i conti

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Terna

Interpump

Recordati

Pirelli

STMicroelectronics

Saipem

Campari

Intercos

MFE A

MutuiOnline

OVS

Industrie De Nora

Maire Tecnimont

Ariston Holding

Cementir

(Teleborsa) -, mentre, con l'attenzione che rimane rivolta ai risultati societari.Sul fronte macroeconomico, laè calata a marzo, ma la flessione è stata inferiore alle attese grazie all'edilizia; in Italia a marzo il valore delle vendite al dettaglio è rimasto invariato su base mensile (contro +0,1% atteso m/m e precedente), mentre il volume è leggermente sceso (-0,1% m/m). Per quanto riguarda la politica monetaria, laha tagliato il tasso di interesse di riferimento al 3,75% dal 4,00%, come previsto.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,075. L'è sostanzialmente stabile su 2.318,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 79,06 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +133 punti base, con ilche si posiziona al 3,77%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,49%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.388 punti. In frazionale calo il(-0,24%); pressoché invariato il(-0,12%).Ilnella seduta dell'8/05/2024 a Piazza Affari è stato pari a 3,14 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,52 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.di Milano, troviamo(+2,75%),(+2,45%),(+1,52%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,62%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,23%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,04%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,51%),(+2,77%),(+2,67%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,50%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,14%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,56%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.