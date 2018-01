Diplomati magistrale, Pacifico a Ministro Fedeli: "Ristabilire principio di diritto, facendo incontrare domanda e offerta"

(Teleborsa) - "È inutile attendere il parere dell'su come applicare la sentenza delsui diplomati magistrale della scuola: occorre piuttosto ristabilire da subito il principio di diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità didattica". Questa la replica di, presidente nazionalee segretario confederale, alle dichiarazioni di oggi 8 gennaio del Ministro dell’Istruzione,che, commentando le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei città, contro la decisione dell’adunanza plenaria e l'alta adesione allo sciopero nazionale con punte del 50%, ha liquidato il problema sostenendo che "appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee".Secondo, leader del giovane sindacato,Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle superiori, bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della formazione primaria, gli specializzati: va fatto senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema di formazione e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il Parlamento ha aperto le, nel 2008 e nel 2012.Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati alla categoria: per questo, oggi 8 gennaio ha depositato un decreto legge urgente, rivolto al, con tutti i riferimenti normativi di sicura valenza costituzionale, attraverso cui nelle more dell'attuazione della nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già assunti con riserva. In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche,continua a raccogliere le adesioni per ricorrere gratuitamente alla, per la disparità di trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di petizione del Parlamento Europeo e al