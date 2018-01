Lavoro, Camusso: "Ennesimo boom di contratti a termine e la precarizzazione continua"

(Teleborsa) -. Se il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti appare soddisfatto dei dati diffusi dall'sugli occupati e disoccupati di novembre 2017 , non sembra così entusiasta il segretario generale dellaL,che, commentando i dati sul mercato italiano spiega come i dati Istat evidenzino "". L'occasione per laè stata un Convegno, dove il segretario dellaha sottolineato: "non mi pare ci siano dati che danno un segno diverso rispetto alla continua precarizzazione del mercato del lavoro"."Siamo state le prime, nei mesi scorsi e unitariamente con6, secondo cui sulle 29.879 donne che si sono licenziate, 24.618 hanno addotto motivazioni legate alla difficoltà di assistere i figli e di conciliare la vita privata con il lavoro, hanno dichiarato poi il segretario confederale della CGIL,e il responsabile politiche di genere della confederazione,Allafa ecodellache pur riconoscendo che"i dati congiunturali e tendenziali degli indicatori del mercato del lavoro sono complessivamente positivi a novembre.". Secondo. "Occorre innanzitutto rendere ancora più oneroso il contratto a tempo determinato. E' questa la strada per avere un'occupazione di qualità, dopo le tante riforme che hanno interessato questa tipologia contrattuale e gli ingenti incentivi per incoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato. Nel futuro sarà inoltre opportuno diminuire, in maniera strutturale, anche il costo dei contratti permanenti", ha concluso.Di diverso avviso, il vice Ministro allo Sviluppo economico,che sottolinea: "e attestano la bontà delle Riforme attuate".è consapevole che bisogna "proseguire senza tentennamenti sulla linea tracciata, come abbiamo fatto con i provvedimenti presenti nella Legge di Stabilità , per sostenere sempre più e sempre meglio il posizionamento delle nostre imprese, la competitività sui mercati internazionali, l'innovazione di processo e di prodotto, la necessità di estendere all'intera dorsale delle piccole e medie i risultati importanti che si registrano".parla di un novembre positivo per il mercato del Lavoro, sottolineando che il tasso è diminuito di un punto percentuale rispetto a novembre 2016. E' il tasso più basso da gennaio 2012 e%, il livello più alto di sempre.