In difficoltà Brunello Cucinelli dopo cessione 6% Fedone

Brunello Cucinelli

FTSE Italia All-Share

re del cachemire

indice azionario italiano

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,46% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni, oltre alle prese di profitto dopo la recente corsa, anche la notizia del collocamento del 6% da parte di Fedone , holding del presidente e AD, a 26 euro per azione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 28,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,63. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,43.