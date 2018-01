Health Italia, aperti i primi 3 Health Point

Health Italia

(Teleborsa) -ha avviato le prime tre strutture di sanità leggera sul territorio italiano, gli "Health Point".Le aperture, si legge in un comunicato, sono completamente allineate con le assumption del Piano Industriale , nonché con le deliberazioni dell’Assemblea di fine 2017 che aveva discusso e deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, per un importo complessivo massimo pari a 10 milioni di euro e un aumento del capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi 10 milioni di euro.