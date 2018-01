La Cina smentisce i rumors sulla riduzione di acquisto di T-bond

(Teleborsa) -(State Administration of Foreign Exchange, SAFE), secondo il quale"Abbiamo appreso la notizia attraverso i media. A nostro avviso potrebbe riportare una fonte di informazione errata o essere falsa", ha dichiarato.Il portavoce ha spiegato che" e che gli investimenti in valuta estera operati da Pechino hanno, tra le altre cose, l'obiettivo di promuovere la stabilità dei mercati finanziari internazionali. Secondo quanto riportato ieri, 11 gennaio, da Bloomberg, funzionari cinesi avrebbero suggerito al Governo di sospendere o diminuire l'acquisti di Treasury a stelle e strisce in quanto meno attraenti di altri asset. Dietro la proposta anche il malumore per le recenti tensioni commerciali tra USA e Cina.L'indiscrezione ha subito messo di malumore Wall Street e causato una fuga degli investitori dai T-bond, il cui rendimento è arrivato a sfiorare il 2,60%