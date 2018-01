Le prime PMI italiane del 2018: allevatore lombrichi, circo equestre e criptovalute...

(Teleborsa) -: dai tradizionalissimi tappezziere ed apicultore agli inconsueti allevatori di alpaca e lombrichi, per non dimenticare le startup, prima fra tutte laE' quanto emerge da una elaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi sui dati desunti dal registro delle imprese, da cui emerge che sono circa, di cui oltre 700 in Lombardia.di tutte le prime start up italiane del 2018.C’è l’artigiano milanese specializzato inin stoffa e la start up innovativa specializzata in infrastrutture tecnologiche per la valorizzazione di, l’imprenditrice cinese che a Bergamo ripara, la società di Brescia che fabbricae l’di Pavia. C’è il piccolo imprenditore di Cuneo che coltivae l’allevatore didi Monopoli, l’allevatore didi Ferrara e l’imprenditore bolzanino che alleva. E poi, ilsardo, il cucitore didi Caserta e l’imprenditore di Firenze che fabbricae la start-up innovativa di Lecce che sviluppa. Più numerosi in regione i nuovi imprenditori a(261 nella prima settimana dell’anno, il 37% del totale regionale e il 7% nazionale),(127),(115), rispetto a Pavia (37), Como (35) e Monza e Brianza (31).nei primi giorni del nuovo anno con un peso del 7% sul totale nazionale. La seguecon 223 nuove imprese (5,8%),(146) e(141). Al quinto e sesto posto della classifica nazionale altre due lombarde, Bergamo (127) e Brescia (115), seguite da Cuneo, Bari e Salerno.. Quasi una start up su venticinque nata in Italia nei primi giorni del 2018 ha sede a Milano città. Oltre la metà (il 57%) sono società a responsabilità limitata mentre il 21% sono imprese individuali. Tra queste,, si tratta soprattutto di egiziani e cinesi (27%) seguiti dai bengalesi (18%).