Al via la campagna "Resto al Sud". Fondi per 1,35 miliardi

(Teleborsa) -, la procedura "", l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno, ossia Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise.A partire dalle 12.00 gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni. I f. Ilper ogni richiedente, che può arrivare ad un massimo di 200.000 euro nel caso di più richiedenti (già costituiti in società o prossimi alla costituzione)I finanziamenti potranno servire per. Consulenza e assistenza saranno offerte gratuitamente da enti accreditati presso Invitalia.. Consistono in un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa e in un finanziamento bancario per il restante 65% concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI.è garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e medie impresedi cui due di preammortamento. E’ previsto inoltre un contributo che coprirà gli interessi.