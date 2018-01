Piazza Affari si mette in mostra in un'Europa cauta

FCA

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata da Piazza Affari. A Milano domina la scena, volata sui massimi storici . Il numero uno del Gruppo, Sergio Marchionne, crede nella possibilità di raddoppiare gli utili entro il 2022 , grazie soprattutto a contributo di Jeep.L'mostra un timido guadagno dello 0,52%. Lieve aumento dell', che sale a 1.340,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 64,51 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,99%.cede lo 0,34%,tiene la parità mentrenon evidenzia significative variazioni sui prezzi., consolidando la serie di nove rialzi consecutivi, avviata il 3 di questo mese.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,8 miliardi di euro, in calo di 389,6 milioni di euro, rispetto ai 3,19 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,04 miliardi di azioni, rispetto ai 1,83 miliardi precedenti.Tra i 224 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 118, mentre 92 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 14 azioni.(+5,05%),(+2,53%) e(+1,18%) in buona luce sul listino milanese;(-0,64%),(-0,61%) e(-0,60%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, brilla(+12,76%) sull'onda delle previsioni per il 2017 . Ottima performance per, che registra un progresso del 2,42% grazie anche alle quotazioni del greggio . Exploit di, che mostra un rialzo del 2,14% dopo le parole di Marchionne avanza dell'1,71%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -1,24%.scende dell'1,16%. Calo deciso per, che segna un -1,14%. Sotto pressione, con un ribasso dell'1%.di Milano,(+3,90%),(+2,88%),(+2,49%) e(+2,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -8,99%. Sensibili perdite per, in calo del 2,89%. In apnea, che arretra del 2,19%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76%.