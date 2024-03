Mercati cauti. Milano si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, nell'ultima seduta complici le festività pasquali. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Sul fronte macroeconomico, ilè stato confermato in calo nel quarto trimestre 2023, mentre le vendite al dettaglio dellasono risultate ancora in calo a febbraio. In, a marzo la fiducia dei consumatori è diminuita a sorpresa dopo una fase di crescita durata quattro mesi, mentre il sentiment delle imprese è tornato a salire.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,23%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,79%), raggiunge 82,8 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +139 punti base, aumentando di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,66%.poco mosso, che mostra un +0,08%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.750 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 36.961 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Ilnella seduta del 28/03/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,79 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,07 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.di Milano, troviamo(+3,10%),(+2,51%),(+2,19%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,06%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,27%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,75%),(+6,42%),(+4,73%) e(+3,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,75%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,22%.