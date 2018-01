Moscovici: "Elezioni in Italia, un rischio politico per l'UE"

Moody's

(Teleborsa) - L'Italia sotto la lente dell'Europa. Il Paese è tra i "rischi politici" all'orizzonte. L'allarme è stato lanciato dalagli Affari Economici,che dalancia il suo avvertimento sulla Penisola."L'Italia - ha affermato- si prepara ad elezioni il cui esito è quanto mai indeciso. Quale maggioranza uscirà dal voto? Quale programma? Quale impegno europeo? Si chiede il Commissario. In un contesto in cui la situazione economica dell'Italia non è certamente la migliore al livello europeo, felice chi potrà dirlo", tuonaIl Commissario ricalca le preoccupazioni diche non più tardi di ieri 15 gennaio, ha puntato i riflettori sulle elezioni politiche che si terranno un I, rilevando che " solo le elezioni italiane hanno potenziali ricadute per tutta l'Unione monetaria , data la dipendenza dalle riforme strutturali per rafforzare in maniera sostenibile i tassi di crescita".