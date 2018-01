Scuola: rinnovo contratto, più obblighi ma con stipendi sotto l'inflazione

(Teleborsa) - Più passano i giorni e più: al nodo irrisolvibile dell’aumento stipendiale, derivante dalla scarsità di fondi messi a disposizione dagli ultimi due governi, nemmeno utili a coprire gli 85 euro di media stabiliti 14 mesi fa con la Funzione Pubblica, si stanno aggiungendo le bizzarre richieste di cambio di normativa prodotte dalla parte pubblica.Durante l'incontro svolto ieri, 15 Gennaio, tra sindacati rappresentativi e parte pubblica,. Una richiesta di fondo - spiega il- che "la dice lunga" sui pericoli che docenti e Ata andrebbero a correre qualora si dovessero approvare.Ora, infatti, spunta persino l’estensione dellaal di fuori dell’orario di servizio. “Allora – commentapresidente nazionale Anief -,Ma scherziamo? Per non parlare delle nuove norme legislative che devono essere recepite nel contratto in termini di assenze, sanzioni disciplinari, organizzazione dell’orario di lavoro, organici dopo le riforme del pubblico impiego (prima Brunetta ora Madia) oltre alla stessa Renzi-Giannini sulla Buona scuola . E tutto per avere in cambio una pizza in più al mese, come da tempo denunciato dall’Anief:negli ultimi dieci anni del blocco”.“Per questi motivi – continua Pacifico –i sindacati rappresentativi, in scadenza di mandato,. Per pochissimi euro lordi, da assegnare anche dal prossimo primo marzo, con arretrati ridicoli, si svendono diritti inviolabile su responsabilità, sanzioni, organizzazione dell’orario di lavoro. Siamo sempre più convinti che si tratti di una “polpetta avvelenata” che porta meno diritti, più mansioni, senza recuperare nemmeno l’aumento del costo della vita tutelato dalla Costituzione". Il sindacalista conclude ribadendo che ". E magari confluire sul doppio sciopero Anief proclamato a fine mese e a febbraio".