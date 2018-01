Bank of America, utili in calo per effetto Tax bill ma batte le attese

Bank of America

(Teleborsa) - Conti a luce e ombre perLa banca statunitense ha chiuso ilcon un, o 20 cent ad azione, in calo rispetto ai 4,5 miliardi, o 39 cent ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.che avevano stimato un utile per azione di 45 cent.al netto della Tax bill sono saliti da 19,99di 21,5 miliardi.Bene lache ha visto salire il fatturato del 10% a 9 miliardi di dollari, quella della(+7% a 4,7 miliardi) e il s(+10% a 5 miliardi) mentre ilsi è attestato a 3,51 miliardi, dai 3,57 miliardi precedenti e sopra i 3,13 miliardi previsti.Da rilevare che la banca di Charlotte, così come gli altri istituti, nel più lungo termine potrà beneficiare dell'abbassamento dell'aliquota corporate dal 35 al 21%.Secondo gli analisti di Bernstein, la minore pressione fiscale farà salire i profitti dell'istituto del 16%. Per questo motivo il titolo di Bank of America sale dello 0,4% nel pre-mercato a Wall Street.