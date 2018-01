Zona Euro, inflazione confermata in rallentamento a fine 2017

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa dalSecondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT),, come indicato nella stima flash di fine mese ed in linea con le stime degli analisti. Nel mese precedente si era registrato un incremento dell'1,5%., in accelerazione rispetto al +0,1% di ottobre e in linea con il consensus.(depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco), come nel mese precedente e da attese, evidenziando su base mensile un aumento dello 0,5% dopo il calo dello 0,1% registrato a ottobre.dopo il +1,8% del mese precedente.