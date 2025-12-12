Milano 10:10
Francia, inflazione novembre rivista al ribasso a -0,2% su mese

(Teleborsa) - Confermata in moderazione l'inflazione in Francia nel mese di novembre 2025. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in calo dello 0,2% su base mensile, rispetto al -0,1% della lettura preliminare e contro il +0,1% di ottobre.

Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,9%, come nella prima lettura e registrato nel mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base annua, come a ottobre e nella stima preliminare, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -0,2% (era +0,1% nel mese precedente).
