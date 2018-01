Consob, via libera al nuovo Regolamento su informazioni non finanziarie

(Teleborsa) - Via libera della Consob al nuovo Regolamento in materia di informazioni di carattere non finanziario. Il- adottato in attuazione di una direttiva europea -le società quotate, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni (che abbiano almeno 500 dipendenti e soddisfino determinati requisiti dimensionali)(la), come gli aspetti ambientali, sociali, quelli attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.Laintende armonizzare, sia pure con rilevanti margini di flessibilità, la pubblicazione delle informazioni non finanziarie con l'obiettivo di renderle facilmente accessibili a investitori e consumatori., a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o diffusa tra il pubblico in misura rilevante. In particolare, al fine di contenere gli oneri gravanti sulle imprese,delal fine di garantire un più facile accesso a tutti gli stakeholder interessati., effettuata dal revisore legale, le imprese potranno scegliere fra due forme di attestazione (limited assurance e reasonable assurance), connotate da livelli crescenti di approfondimento. L'opzione potrà essere totale o parziale, combinando i due metodi di verifica., in analogia con quanto avviene per l'informativa finanziaria,