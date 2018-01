FCA corre dopo la promozione di BNP Paribas

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - In pole position a Piazza Affari il titolo, che registra un incremento dell'1,15% dopo la promozione di BNP Paribas. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la raccomandazione a neutral da underperform dopo i dati positivi del 2017 sulle immatricolazioni in Europa Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2%, rispetto a +1,31% del).Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,65.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)