Carrefour corre sulle ali del piano strategico

Carrefour

(Teleborsa) - Effervescenteche scambia con una performance decisamente positiva del 5,71%. Il gigante francese della grande distribuzione nell'ambito di un piano strategico al 2022, ha annunciato il taglio di 2.400 posti di lavoro e la riduzione di 2 miliardi di euro sui costi. Il riassetto si basa su esodi volontari., ministro delle Finanze francese ha voluto immediatamente precisare che il Governo "vigilerà attentamente sull'accompagnamento" dei dipendenti in uscita.Durante l'annuncio del piano strategico,, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo ha evidenziato tra le priorità del Gruppo la trasformazione digitale. Per promuovere l'offerta e-commerce, Carrefour ha scelto Publicis.Sapient per assisterlo nelle sue sfide di e-commerce e implementare un sistema di riferimento omni-channel per i suoi clienti.Inoltre il Gruppo ha annunciato un potenziale investimento da parte dei due colossi cinesiin Carrefour Cina e un accordo di cooperazione strategica conI due gruppi - uno è un gigante dell'hi-tech mentre l'altro possiede la più grande catena di market e super store del Paese - hanno siglato un accordo preliminare con Carrefour. L'obiettivo è "unire le competenze di retail globale di Carrefour all'eccellenza tecnologica di Tencent e al know-how operativo di Yonghui".