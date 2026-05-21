Generali, Borean su Unicredit: concentrati su Piano strategico, valutiamo opportunità

(Teleborsa) - "Siamo pienamente concentrati a eseguire il nostro piano strategico al 2027. Noi valutiamo tutte le opportunità rilevanti che possono accelerare la crescita e supportare il business, per raggiungere tutti gli obiettivi strategici che ci siamo posti". Lo ha dichiarato il CFO di Generali Cristiano Borean rispondendo in conferenza stampa ad una domanda su una possibile partnership commerciale con UniCredit .



Sul piano strategico al 2027, Borean ha spiegato: "Abbiamo la forte convinzione da parte di tutto il gruppo che i risultati non sono assolutamente a rischio. Confermiamo tutti i target, anche in scenari geopolitici estremi". I target di piano "non sono assolutamente messi in difficoltà" nemmeno con scenari di "forte deterioramento".



Sul fronte fiscale, Borean ha chiarito la natura della voce straordinaria nel trimestre: "C'è un impatto fiscale one-off legato alla Legge di Bilancio della Francia che ha imposto una tassazione retroattiva riferita al 2025: una sovratassazione che ha pesato 50 milioni di euro che doveva essere registrata immediatamente alla prima possibilità, quindi nel primo trimestre". La misura "varrà anche per il 2026: ha inciso per 10 milioni nel primo trimestre e peserà 10 milioni nei prossimi trimestri", per un totale di "una quarantina di milioni" da saldare in maniera "progressiva" nel corso dell'anno.



Chiudendo la call, Borean ha annunciato che Generali terrà il 18 novembre a Londra un investor day "per valutare lo stato di avanzamento del piano strategico", precisando che "non ci sarà un aggiornamento dei target".

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