Italo in Borsa a febbraio. NTV presenta domanda ammissione a MTA

(Teleborsa) -. Era previsto entro il 2018, il consorzio di analisti per mettere a punto l'IPO si era riunito a dicembre per studiare le modalità "tecniche" del, meglio conosciuta come NTVla società di Montezemolo proprietaria dei treni Italo.secondo laformulata dall'azienda ferroviaria ae depositata in, in attesa del via libera alla pubblicazione del prospetto informativo.di NTV e le azioni saranno messe in vendita da alcuni tra i principali azionisti della società. Nell’ambito dell’offerta, è prevista anche la concessione disu un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell’offerta, mentre gli azionisti venditori assumerano impegni di lock-up nei confronti dei Joint Global Coordinators and Bookrunners e del Bookrunner in linea con la prassi di mercato e per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International agiscono in qualità di, mentre UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità dinell’ambito della Quotazione. Rothschild Global Advisory è l'advisor finanziario della società.NTV proprietaria dei treni Italia è nata nel 2006. Dagli ultimi dati utili ai fini della quotazione emerge che: ricavi per 454,9 milioni di euro (+24,8%), un EBITDA adjusted di 155,7 milioni di euro (+64%), utile netto di 33,8 milioni, dividendo di 30 milioni pagabile a luglio 2018.in termini di Pax.km, con 12,8 milioni di passeggeri, in crescita del 15,3% rispetto al 2016.Complessivamente, nell’ultimo triennio 2015-2017, il totale ricavi operativi e l’EBITDA hanno registrato un CAGR rispettivamente del 21% e del 70,2%.