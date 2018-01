Enel, assegnata alla startup SolarFreeze l’Africa Energy Prize

Enel

(Teleborsa) - Il gruppo, attraverso la sua nuova divisione Enel X, e il gruppo elvetico Seedstars World SA hanno assegnato l’Africa Energy Prize alla. La società ha ricevuto il riconoscimento in qualità dialla conclusione della conferenza RES-EXPO “Renewable Energy in East-Africa: New Frontiers” organizzata da RES4Africa a Nairobi.SolarFreeze è stata selezionata per i suoi sistemi alimentati da, che offrono a piccoli agricoltori e commercianti servizi di refrigerazione senza bisogno di connessione alla rete.A seguito della premiazione,del valore di circa 50.000 dollari USA finanziato da Seedstars.. I due partner hanno coinvolto piccoli imprenditori che, l’accumulo, la generazione distribuita e l'efficienza energetica, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.