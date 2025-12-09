Enel ha acquistato azioni proprie per oltre 123,9 milioni di euro

Enel

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 1° e il 5 dicembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 8,8271 euro per azione, per unpari aDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 100.980.247 azioni proprie (pari allo 0,9932% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 811.129.771,210 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 5 dicembre complessivamente 112.065.489 azioni proprie, pari all'1,1023% circa del capitale sociale.A Milano, giornata fiacca per il, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,47%.