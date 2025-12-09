Enel ha acquistato azioni proprie per oltre 123,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra il 1° e il 5 dicembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 14.040.038 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 8,8271 euro per azione, per un controvalore
pari a 123.932.820,930 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 100.980.247 azioni proprie (pari allo 0,9932% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 811.129.771,210 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 5 dicembre complessivamente 112.065.489 azioni proprie, pari all'1,1023% circa del capitale sociale.
A Milano, giornata fiacca per il Gruppo energetico
, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,47%.