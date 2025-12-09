Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 20:25
25.678 +0,20%
Dow Jones 20:25
47.616 -0,26%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Enel ha acquistato azioni proprie per oltre 123,9 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Enel ha acquistato azioni proprie per oltre 123,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 1° e il 5 dicembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 14.040.038 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,8271 euro per azione, per un controvalore pari a 123.932.820,930 euro.

Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 100.980.247 azioni proprie (pari allo 0,9932% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 811.129.771,210 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 5 dicembre complessivamente 112.065.489 azioni proprie, pari all'1,1023% circa del capitale sociale.

A Milano, giornata fiacca per il Gruppo energetico, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,47%.


Condividi
```