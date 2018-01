Eurowings apre una nuova base operativa all'aeroporto di Norimberga

(Teleborsa) - Eurowings ha annunciato l'apertura di una nuova base operativa all'aeroporto di, dove sarà posizionato stabilmente un aeromobile(in leasing da) che, a partire da fine marzo e in coincidenza, lunedì e venerdì. PPresente con un network ampio sull'aeroporto di Monaco, Eurowings ha deciso di puntare su, che rappresenta la dodicesima base della compagnia e dove saranno presenti a rotazione 30 assistenti di volo, oltre al personale che collabora in aeroporto., CEO dell'aeroporto di Norimberga, ritiene che la nuova offerta di Eurowings rappresenti un vantaggio per i viaggiatori business e leisure dell'area metropolitana intorno allo scalo. Eurowings è la quarta compagnia aerea ad avere aperto una base sull'aeroporto polo di riferimento per la Baviera settentrionale.