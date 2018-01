Prima Industrie cede quota in Electro Power, plusvalenza 7 milioni

Prima Industrie

(Teleborsa) - Prima Electro, società controllata al 100% daha sottoscritto con una società appartenente al Gruppo ENGIE (una delle maggiori utilities a livello globale con sede a Parigi) un accordo per la cessione dell’intera partecipazione (pari a circa il 10%) da essa detenuta in Electro Power Systems, società operante nei sistemi di energy storage quotata sul mercato regolamentato Euronext di Parigi.L'accordo è stato siglato anche con gli altri principali azionisti di EPS e con il management della società per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza di EPS. L’operazione avverrà sulla base di una valutazione die sarà seguita dal deposito di una Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria allo stesso prezzo., soggetta ad alcune condizioni sospensive,generando per il Gruppo Prima Industrie unaA Piazza Affari, il titolo è effervescente, e scambia con una performance decisamente positiva del 3,19%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 39,58 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 37,68. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 36,57.